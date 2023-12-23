“حملها الآن” تنزيل لواءح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم pdf للمناصب المطلوبة عبر tawdif.men.gov.ma

سبق أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة المغربية عن مباراة التعليم لتوظيف الأساتذة ضمن أطر الأكاديميات الجهوية للتكوين والتربية، وتم الإعلان عن نتائج المقبولين الذين اجتازوا هذه المباراة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يتم الاستعلام عن المقبولين، فضلًا تابعوا معنا.

لواءح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم 2023

تم فتح التسجيل في مباراة التعليم من يوم الرابع والعشرين من نونبر حتى التاسع من شهر دجنبر، على أن يتم إجراء كونكور التعليم يوم السادس عشر من دحنبر 2023، حيث ستكون نتائج الكتابي لمباراة التعليم لمن اجتازوا الشفهي والكتابي يوم الحادي عشر من دجنبر 2023، حيث بالفعل تم الإعلان عن قوائم المقبولين، والآن يمكن الاستعلام عن المقبولين.

كيفية الاستعلام عن لواءح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم

بعد إعلان النتائج الخاصة بمباراة التعليم بالمغرب التابعة لوزارة التربية الوطنية، يمكن الاستعلام عن قوائم المقبولين، سيرًا على الخطوات التالية:

اضغط في البداية على موقع التهذيب العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية في المغرب.

التابعة لوزارة التربية الوطنية في المغرب. انقر على مباراة التعليم لعام 2023-2024.

حمل ملف المقبولين في المحافظة الخاصة بك.

مع العلم أن الوزارة تقوم بإتاحة كشوفات المقبولين عبر ملف PDF وموجود على جوجل درايف، وبعدها يمكن الاستعلام عن المقبولين، وبالتوفيق لكل المقبولين، مع العلم أنه لكل منطقة ملف خاص بها، علمًا بأنه تم تحديد مواعيد الامتحانات ومكان إجراء الاختبار، وبالتوفيق لكل الطلاب، حيث الكشف به رقم الطلب ورقم الامتحان والاسم والنسب ومكان إجراء الامتحان، بالإضافة إلى تاريخ الإجراء وتوقيت القيام به.