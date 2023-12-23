نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

لاقت قناة وناسة شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما حققت نسبة مشاهدة عالية في دول الوطن العربي، إضافة إلى أنها تعد من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي تهتم بالأطفال، حتى أن محتواها يعد مميز ومختلف عن باقي القنوات الأخرى، كما أن العديد من أولياء الأمور يرغبون في استقبال هذه القناة من أجل مشاهدة كل ما يتم تقديمها عبرها، ولذلك سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة، سواء كانت العرب سات ونايل سات، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأٌقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة يكون نايل سات.

بينما تردد القناة فهو 11470.

معامل استقطاب القناة فهو عمودي.

بينما معدل الترميز يكون 27500.

تردد قناة وناسة عرب سات

كما يمكن القيام بإستقبال قناة وناسة على عرب سات، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

في حين أن التردد الخاص بالقناة هو “11270.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة للقيام بإستقبال قناة وناسة الجديد، وفقًا للأتي:-