“هتاخد شقة بقسط 511 جنيها شهرياً في 18 محافظة” .. طرق الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي استلام فوري كامل التشطيب

شقق الإسكان الاجتماعي، يعكس برنامج “سكن لكل المصريين 3” الجهود المستمرة لتوفير السكن الملائم والميسّر للمواطنين، حيث يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وزارة الإسكان لفتح باب التقديم للحصول على شقق في هذا البرنامج في 18 محافظة، كما يوفّر البرنامج فرصًا للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة، مما يسهم في تحقيق استقرار ورفاهية أوسع للمجتمع المصري.

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم للوحدات السكنية في إعلان “سكن لكل المصريين 3” في 18 محافظة، حيث يتوفر عدد 130 ألف شقة، وسيستمر فتح باب التقديم حتى الخميس الموافق 4 يناير 2024، وقدمت وزارة الإسكان كراسة الشروط للإعلان التكميلي عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تضمنت التفاصيل الكاملة حول كيفية التقديم على هذه الشقق السكنية الجديدة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

شروط التقديم على وحدات التسليم الفوري في مشروع “سكن لكل المصريين 3” كالتالي:

يتوجب على الراغبين في الحصول على وحدات التسليم الفوري داخل المشروع دفع رسوم طلب التحويل في البريد بقيمة 35 جنيهاً.

يُشترط أن يكون الدخل الأدنى للمتقدم 1200 جنيه.

لن يُطلب سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي.

تتراوح الأقساط بين 410 و 476 جنيهاً للوحدات التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه، وبين 445 و 511 جنيهًا للوحدات التي تصل أسعارها إلى 207 ألف جنيه.

شروط التقديم على وحدات التسليم بعد 36 شهر

شروط التقديم على وحدات التسليم بعد 36 شهر في مشروع “سكن لكل المصريين 3”: