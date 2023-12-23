تحميل كشوف pdf.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 لشهر ديسمبر عبر منصة umbrella في كل المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، مازال البحث مستمر عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 من قبل كافة من تقدم بطلبات للحصول على الدعم الاجتماعي المقدم من وزارة العمل العراقية، حيث من المقرر أن تصرف الوجبة الاخيرة قريبا بشكل رسمي قبل بداية العام الميلادي الجديد، ويعرف راتب الرعاية الاجتماعية هو دعم تقدمه الحكومة العراقية لبعض المواطنين ممن يستوفون الشروط التي حددتها من قبل.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

وقد حددت الحكومة العراقية طريقة بسيطة للاستعلام وتحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 وذلك عن طريق موقع وزارة العمل العراقية أو موقع منصة مظلتي الالكترونية، فقط ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي من خلال الرابط التالي من هنا.

قم بالدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

قم الآن باختيار رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

بعد ذلك قم بتنزيل ملف كشوفات الأسماء بصيغة pdf، وانتظر لحظات حتى يتم تحميل الملف.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك لمعرفة هل تم قبولك للحصول على الراتب أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط التي تجعل المواطن يستحق أن يحصل على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة، وتلك الشروط هي: