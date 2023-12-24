“إبنك هيصرف تموين خلاص والدنيا هتبقى عال العال” إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في هذا الموعد

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، تزداد أهمية إضافة المواليد على بطاقات التموين للمواطنين، إذ يبحث الكثيرون عن الطرق والشروط للحصول على هذه الخدمة، وخاصة مع قرارات وزارة التموين الأخيرة، حيث تتيح وزارة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات المحتاجة والمستحقة للحصول على الدعم، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الرعاية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

طرق إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر اتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر.

اختر فتح حساب جديد.

ثم انتقل إلى خدمات التموين.

اكتب اسم الوالدة.

قم بالنقر على إضافة أفراد غير مقيدين على بطاقة التموين.

ادخل اسم المولود الذي ترغب في إضافته إلى بطاقة التموين.

ادخل الرقم القومي من شهادة الميلاد للمولود لإتمام إجراءات الإضافة.

ادخل صفة المولود.

قم بالنقر على “إضافة”.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في التموين

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين في أربع فئات رئيسية، وفقاً لتوجيهات وزارة التموين وتحت إشراف دكتور علي مصلحي:

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.

المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد الجدد

حددت وزارة التموين عدة شروط لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وهي كالتالي: