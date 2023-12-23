جدول العطل الرسمية في العراق 2024 العام القادم .. شوف الدوام هيقف كام يوم

الموظفون والطلاب في العراق يتساءلون في الوقت الحالي عن العطل الرسمية في العراق 2024، حيث يرغبون بمعرفة عدد الإجازات الرسمية التي سيحصلون عليها مع بداية العام الجديد، حيث كلها أيام قليلة وينتهي عام 2023 الذي انتهت الإجازات الرسمية به ويبدأ عام 2024، فدعونا نوضح لكم قائمة بالعطلة الرسمية، فكونوا معنا.

العطل الرسمية في العراق 2024

يتخلل كل عام ميلادي عدد من الإجازات الرسمية سواء للموظفين أو الطلاب، ويبحث الطلاب والموظفين الآن عن هذه الإجازات، بحيث يتعرفوا على مواعيدها ويستعدوا لها، خصوصًا أنه متبقي أيام قليلة جدًا على بداية عام 2024 الجديد، وبالنسبة للإجازات فهي في المواعيد التالية:

يوم الاثنين الأول من كانون الثاني بمناسبة رأس السنة الميلادية.

يوم السبت السادس لكانون الثاني بمناسبة عيد الجيش العراقي.

الخميس الحادي والعشرين من أذار بمناسبة عيد نوروز.

الأربعاء الأول من أيار بمناسبة عيد العمال.

من الأربعاء حتى يوم الجمعة من العاشر من أبريل وإلى الثاني عشر من أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الأحد الرابع عشر من شهر تموز ذكرى إعلان تأسيس جمهورية العراق.

الاثنين وحتى الخميس من يوم السابع عشر من يونيو وإلى يوم العشرين من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين السادس عشر لشهر أيلول بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الخميس الثالث من تشرين الأول العيد الوطني للعراق.

مع العلم أن الإجازات بالميلادي هي إجازات مؤكدة، بينما الإجازات بالهجري فهي تقريبية، ومن الممكن أن تختلف يوم بالتأخير أو التقديم.

العطل الرسمية في العراق 2023

انتهت العطل الرسمية بالعراق بعام 2023 ولم يتبقى سوى عُطلة واحدة فقط، حيث يوم الاثنين القادم يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023، حيث بمناسبة مولد المسيح عيسي بن مريم، وهذه العطلة رسمية في جميع الدوام الحكومي بالعراق، بالإضافة إلى أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية أيضًا للموظفين والطلاب من أبناء المكون المسيحي فقط.