رابط تحميل جراند ثفت أوتو سان أندرياس للكمبيوتر والموبيل بحجم صغير من جوجل بلاي

يمكننا القيام بتنزيل جراند ثفت أوتو سان أندرياس والتي تعتبر واحدة من أشهر ألعاب الفيديو وهي لجميع المحبين لالعاب المغامرات وتم القيام بعمل بعض من التحديثات على اللعبة وهذا ما جعل الكثير يبحث عنها ومن خلال هذا المقا سنتعرف على رابط تحميل جراند ثفت أوتو سان أندرياس .

تحميل جراند ثفت أوتو سان للاندرويد

يمكننا ان نقوم بتحميل اللعبة من على مجموعة كبيرة من المنصات والتي من بينها.

يسهل علينا تحميلها من على أجهزة الحاسب الآلي.

حيث انه يمكن تحميل اللعبة من على الهواتف المحمولة والدخول على متجر التطبيقات.

سيتم اللعب في ولاية سان أندرياس الرائعة والمكون من عدد من المدن المتميزة ومنها لوس سانتوس، سان فييرو، ولاس فيغاس، ويتم التحكم في شخصية اللاعب والذي يعتبر مجرم سابق والذي رجع لمنزله بعد خبر وفاة والدته، حيث يقوم ذلك المجرم بإصلاح العلاقة بينه وبين اهله وتم القيام بإنشاء إمبراطوريه إجرامية.

ما هي أهم مميزات لعبة سان أندرياس

تتميز لعبة سان أندرياس بعدد من المميزات الجديدة ومنها.