حظكم ⭕️ اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة | طلّـع أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية موقع وزارة العمل mosla gov iq جَميـع المحافظات

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة هو كل ما يبحث عنه الكثير من المواطنين العراقيين وذلك للتأكد من حصولهم على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية، حيث عملت الحكومة العراقية بتخصيص ذلك الدعم للمحتاجين والفقراء من أبناء دولتها مما جعل الكثير من المواطنين يقومون بالبحث عن أسمائهم وسوف نوضح لكم أسماء مشمولين من خلال المقال التالي.

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تخصيص الدعم للمواطنين العراقيين، فقام الكثير من هؤلاء بالبحث عن أسمائهم، فاستطعنا أن نجد الطريقة الخاصة للتعرف على أسماء المشمولين والتي يكون عددهم حوالي 70,000 مستحق في الدفعة السابعة وتكون تلك الدفعة هي من أواخر الدفعات خلال هذا العام.

وسوف ويقدر قيمة الدعم في حالة كان عدد أفراد العائلة شخص واحد بنحو 105,000 دينار عراقي، وفي حالة كانت الأسرة تتكون من فردين فسوف يتم الحصول على الدعم بقيمة 210,000 دينار عراقي، وكلما زادت عدد أفراد الأسرة كلما زادت قيمة الدعم فإنه لا يرتبط بقيمة مبلغ ثابتة، وسوف نوضح لكم أسماء المشمولين من خلال النقاط التالية.

طريقة التعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية

عندما نريد الحصول على أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة يجب على جميع المواطنين اتباع الخطوات التالية وهي.

وزارة العمل العراقية. أولا يقوم المواطن بالدخول على منصة مظلتي

ثم بعد ذلك يقوم بكتابة اسمه والرقم الخاص بالهوية.

ثم يقوم باختيار الوجبة السابعة.

ثم يقوم بالضغط على الاستعلام

ثم يقوم بالنقر على تحميل الكشوفات.

سوف يتم نزول الأسماء بي دي اف ويقوم بالتعرف على إذا كان من المستحقين أو غير المستحقين.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟

للحصول على ذلك الدعم يجب أن يكون المواطن في عراق الجنسية.

يقوم المواطن بتقديم الأوراق الرسمية التي تدل على أحقيته في الحصول على ذلك الدعم.

يجب أن يقوم بالتسجيل في ذلك البرنامج إلكترونيا.

بحث مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حالة من البحث لمعرفة موعد استلام الدفعة الجديدة من اسماء المشمولين بالرعاية، حيث صرحت الوزارة من ذي قبل انها سوف تقوم بالاعلان عن جميع الاسماء والتفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة، وذلك مع نهاية الشهر القادم، الا وهو شهر يناير المقبل، وفي يوم العشرين منه، كما وجهت الجميع بالبحث عبر منصة مظلتي الالكترونية لمعرفة راتبهم الخاص بالدعم.