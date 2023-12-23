اليكم ننشر جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 من موقع مديرية التربية والتعليم رسميا

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024، تم الاعلان عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 الترم الاول من قبل مديرية والتعليم بمحافظة الفيوم بشكل رسمي، وتبين أن ما هي إلا أيام قليلة ويتنطلق ماراثون امتحانات الصف الاول الثانوي في الأسبوع الثاني من شهر يناير القادم، كما ستستمر الامتحانات لمدة 5 أيام متواصلة، واليكم التفاصيل.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2023

حيث قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم باعتماد جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 الترم الاول بشكل رسمي، وقد تم ارساله إلى شتى المدارس لاخطار الطلبة به، واليكم جدول امتحانات اولى ثانوي الترم الاول 2024 لتتعرفوا على موعد بدء اجازة نصف العام لهذه المرحلة، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت 13 يناير وتنتهي يوم 24 من الشهر نفسه، حيث يشهد كل يوم منهما أداء الامتحانات في مادتين.

جدول امتحانات اولى ثانوي الترم الاول 2024

السبت 13 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية يستمر لمدة 3 ساعات، إذ يبدأ 9:00 صباحًا ويستمر حتى 12:00 ظهرًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، ثم يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف يبدأ 12:30 ويستمر حتى 2:00 ظهرًا.

– الاثنين 15 يناير 2024.. امتحان الكيمياء لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ الساعة 9:00 ويستمر حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة نصف ساعة، ويبدأ امتحان الجغرافيا لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ الساعة 11:00 ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

– الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30، ثم استراحة نصف ساعة، يليه امتحان الأحياء يبدأ 11:00 ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

– الاثنين 22 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان ونصف، إذ يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:30، يليه استراحة نصف ساعة، ثم امتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف بدءًا من 12:00 وحتى 1:30 ظهرًا.

– الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان الرياضيات لمدة 3 ساعات بدءا من 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، يليه استراحة نصف ساعة، ثم امتحان التاريخ لمدة ساعة ونصف بدءًا من 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا.