لا تترك حقك|.. خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1445 وما هي الفئات المستفيدة من هذا الدعم؟

خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عبر رقم الهوية تعتبر إحدى الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين عبر الرابط المخصص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الاستعلام والتسجيل للمستحقين، بما في ذلك الطلاب سواء كانوا يعيشون مع أسرهم أو بمفردهم، والغرض من هذه الخدمة هو تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقديم الدعم الاجتماعي الضروري لعدة فئات محتاجة، بهدف تقديم الدعم للأفراد في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1445

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

2. انقر على أيقونة “نتائج الأهلية”.

3. أدخل جميع البيانات المطلوبة لصاحب الطلب، مثل رقم الهوية ورقم السجل الشخصي.

4. اضغط على جميع المعلومات المتعلقة بالأهلية.

5. باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من الوصول إلى معلومات الضمان الاجتماعي الخاصة بك، والتحقق من الأهلية والمعلومات ذات الصلة.

شروط التسجيل في الضمان المطور 1445

شروط التسجيل في الضمان المطور وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي:

1. يجب أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.

2. يجب أن يكون مقيمًا دائمًا داخل المملكة العربية السعودية.

3. يتعين عليه أن يمتلك سكنًا مستقلًا وتقديم الوثائق الداعمة مثل عقد الإيجار.

4. عدم الحصول على أي دعم من برامج أخرى.

5. عدم الإقامة في أي من مرافق الإيواء الحكومية.

6. يجب أن يكون لديه حساب بنكي لاستقبال راتب الضمان.

7. عدم وجود أي أحكام قضائية ضده.

8. تقديم الوثائق التي تثبت عدم عمله في أي جهة حكومية.

9. عدم امتلاك أي عقارات له أو لأحد أفراد أسرته.

10. عدم وجود مبالغ كبيرة في الحساب البنكي.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور في السعودية

الفئات المؤهلة للحصول على الدعم وفقًا لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية تشمل:

1. المرأة غير السعودية المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء سعوديين.

2. المطلقة من زوج غير سعودي.

3. السيدة الأرملة التي تحمل بطاقة التنقل.

4. زوجة المواطن المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء سعوديين.

5. أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي.

6. الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.