وظائف العراق.. رابط استمارة التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي 2023

قام جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، بفتح باب التقديم في الجهاز لجميع الراغبين بذلك داخل محافظات العراق، حيث إن باب التطوع بدأ من يم السبت الموافق 23 من شهر كانون الثاني 2023، على أن يتم استقبال جميع الإستمارات بشكل إلكتروني، من قبل جميع العراقيين، حتى أن التقديم في باب التطوع يكون وفقًا لبعض الشروط والضوابط الهامة التي يفرضها الجهاز أمام جميع المتقدمين.

شروط التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

هناك مجموعة من الشروط الهامة من أجل القيام بملء استمارة التقديم في مكافحة الإرهاب العراقي، كما على النحو التالي:-

يجب وأن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

كما يجب وأن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 30 عامًا.

أن يتمتع بحسن السمعة الطبية والسلوك الحسن.

كذلك يجب وأن يكون لائق طبيًا وبدنيًا.

ألا يكون محكوم عليه في أي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف.

لابد وأن يكون حاصل على الشهادة الإبتدائية.

رابط استمارة التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

أطلق جهاز مكافحة الإهاب العراقي، رابط التسجيل في استمارة القبول لجميع المتطوعين الراغبين بالإلتحاق إلى الجهاز وذلك بالدخول “من هنا“، القيام بملء استمارة التسجيل الإلكترونية، على أن مراجعتها وفحصها من قبل الموارد البشرية داخل الجهاز، وإرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين، من أجل القيام بإستكمال باقي الإجراءات والإختبارات التي تنعقد لهم، لكي يتم قبولهم كمتطوعين في الجهاز.