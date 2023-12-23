“يا بخت اللي من نصيبه” حقيقة زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين

بعد زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، انتشرت العديد من الأنباء التي يتداولها الناس عن وجود زيادة في المعاشات للمستفيدين والذي يبلغ عددهم أكثر من 10 مليون مستفيد وأن هناك زيادات ستضاف على معاشات المستفيدين بخلاف الزيادات التي توجد في قانون المعاشات وذلك بداية من معاشات شهر يناير المقبل، تابعوا معي هذا المقال لتعرفوا حقيقة الامر من عدمه.

حقيقة زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين

بالفعل هناك قرار صدر في الفترة الماضية من قبل الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات يفيد بزيادة المعاشات بداية من شهر يناير المقبل إلا أن هذه الزيادة لا تشمل جميع المستفيدين والذي يبلغ عددهم أكثر من 10 مليون مستفيد كاي زيادة أخرى يتم تطبيقها على الجميع، حيث أن الزيادة الجديدة ستشمل جميع المنتهي خدمتهم اعتبارا من شهر يناير المقبل.

مقدار زيادة المعاشات للمستفيدين الجدد

وحسب القرار الجديد الصادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فإن زيادة المعاشات ستكون للحد الأدنى بزيادة تقدر بحوالي 195 جنيه، بحيث ييكون المعاش حوالي 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه، فيما ستكون أقصى زيادة للمعاشات حوالي 360 جنيه حيث سيكون الحد الاقصى للمعاشات 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني للحدي الأدنى والأقصى، وطبقا للقرار الصادر من التأمينات الاجتماعية فإن الحد الادنى للاشتراك التأميني أصبح 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، فيما بلغ الحد الأقصى للاشتراك التأميني 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه.