من الرابط الرسمي|.. خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1445

حاسبة حساب المواطن هي خدمة مقدمة على صفحة البرنامج الرئيسية، تتيح للمستفيدين أداء عدة مهام توفر لهم الكثير من الوقت والجهد، بما في ذلك حساب قيمة الدعم بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها، وتحديد الحد المانع للدعم، يقدم التقرير شرحاً لكيفية استخدام الحاسبة التقديرية في برنامج حساب المواطن، مع إلقاء الضوء على قيمة الدعم المتوقعة للدفعة القادمة.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

سجِّل الدخول إلى برنامج حساب المواطن، سواءً من خلال النفاذ الوطني أو باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

من الصفحة الرئيسية، اختر الحاسبة التقديرية. بعد الدخول، اختر بين رب الأسرة أو الاستقلال، حيث يُطلب منك إدخال بيانات الدخل والتابعين لحالة رب الأسرة.

أما في حالة الاستقلال، يُطلب منك إدخال بيانات دخلك الشخصي.

في الخطوة التالية، تحقق من دقة جميع البيانات ومطابقتها لسجلات البرنامج.

بعد ذلك، انقر على “احسب” لرؤية استحقاقك للدعم وقيمته.

طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن

يُمكنك تقديم اعتراض في برنامج حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

1. قم بالولوج إلى صفحة حساب المواطن.

2. بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم التفاصيل.

3. اطلع على أسباب عدم استحقاقك للدعم.

4. حدد البيانات وقم بتصحيحها لتصحيح حالة عدم الاستحقاق.

5. قم بإرفاق المستندات التي تثبت صحة التعديلات التي قمت بها.

6. انقر على خيار تقديم الاعتراض.

7. ستتلقى رسالة تحتوي على رقم الطلب على هاتفك المسجل، لمتابعة الطلب لاحقًا.

مدة دراسة الاعتراض تصل إلى 3 أشهر، وفي حالة قبول الاعتراض، سيتم صرف الدعم بشكل رجعي.