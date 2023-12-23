رابط eportal.moe.gov.om تسجيل دخول منصة منظرة في عمان لجميع الطلاب

هي تعد من ضمن المنصات التعليمية التابعة للوزارة حيث تسهل علينا القيام بالحصول على عدد من الخدمات حيث انها عرفنا بواجباتنا ويمكن للمعلم تحضير الدرس من خلالها ومن خلال مقالنا سنتعرف على منصة منظرة في عمان لجميع الطلاب.

منصة منظرة في عمان لجميع الطلاب

صرحت وزارة التربية العمانية عن انه يمكننا تحضير الدروس ويتم من خلال ان يتم اتباع هذه الخطوات:

زيارة منصة منظرة الإلكترونية.

يتم الدخول على حسابك الشخصي.

ثم يتم القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على زر الأنظمة ومنها اختار حقل التحضير الخاص.

لابد من أن يحدد العام الدراسي والفصل والمادة الدراسية التي يتم دراستها.

اختار الوحدات الدراسية التي ترغب فيها.

انقر على زر عرض الدروس بالوحدة الدراسية.

ثم اضغط على زر استكمال التحضير للدرس وأن يتم القيام بتحديد الهدف من الدرس والوسائل والأنشطة.

انقر على زر حفظ نهائي للتحضير التي تم القيام به.

حالة رغبتك إدخال أي تعديلات يمكن ان يتم حفظ الدرس مسودة.

كيفية يمكن حل مشكلة عدم ظهور التحضير الإلكتروني

يمكن ان يواجه بعض من المعلمين في سلطنة عمان لمشكلة عدم ظهور التحضير الإلكتروني للدروس ويتم حلها من خلال القيام بالاتي.