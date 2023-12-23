رابط openemis-core منصة اوبن ايمس 2024 نظام إدارة المعلومات التربوية الاردن

يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والطالبات حيث أنها تعتبر من ضمن المنصات الالكترونية التي تتبع للوزارة والتي يتم من خلالها التعرف على الدرجات بشكل الكتروني دون الحاجة الذهاب الي المدارس، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط openemis-core منصة اوبن ايمس.

رابط openemis-core منصة اوبن ايمس

تعتبر المنصة بانها من ضمن المنصات الالكترونية المهمة التي تعمل على تنظيم التعليم في الاردن كما انها تسهل التعرف على الدرجات الخاصة بجميع الطلاب والطلاب وتم التصريح من قبل وزارة التربية والتعلييم في دولة الاردن على انه سيتم مواكبة المنصة مع التعليم الحديث.

التسجيل في منصة اوبن ايمس 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم عن اتاحة منصة اوبن ايمس بالتسجيل في المنصة من خلال اتباع الخطوات الاتية وهي:

اذهب الي منصة اوبن ايمس.

يتم التسجيل الدخول عبر حسابك الشخصي.

كتابة المعلومات المطلوبة في الاماكن المخصصة لها.

تحدييد العام الدراسي.

ثم يتم النقر على زر الاستعلام.

ستظهر امامك جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

تعد منصة إلكترونية يتمكن من خلالها المعلمين والطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية للحصول على افضل تجربة تعليمية في الاردن.

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