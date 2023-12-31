من هُنــا .. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة 2023

العديد من المواطنين، يبحثون عن طريقه الاستعلام عن مخالفات المرور 2024، حيث قامت النيابة العامة بوضع رابط يمكن من خلاله للمواطن الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٤ برقم اللوحة، وافصحت النيابة العامة بفرض غرامه ٥٠٪ كحد أدنى من قيمه المخالفات المرورية وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطن في ظل زياده الأسعار.

الاستعلام عن مخالفات المرور

أعلنت وزارة الخارجية عن توفير رابط يستطيع من خلاله المواطن المصري، الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث يعمل ذلك الرابط على توفير وقت المواطنين ويمكن للمواطن أن يستعلم عن تلك المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة بتباع الخطوات الآتية:

أولا الانتقال إلى موقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة والضغط على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024، من هنا.

ثانيا يختار قائمه الاستعلام مخالفات المرور.

ثالثا يقوم بكتابه اسمه ورقم اللوحة.

بعد ذلك ستظهر له قائمه المخالفات.

طريقه سداد مخالفات المرور إلكترونيا

الجدير بالذكر انه يمكن سداد مخالفات المرورية إلكترونيا بغرض توفير وقت وجهد المواطن ويمكن ذلك عن طريق اتابع الخطوات التالية: