اعرف تفاصيل .. شهادات البنك الأهلي المصري 2023 بعد قرار البنك المركزي

ازدادت نسب البحث من جانب عدد كبير من الأشخاص حول شهادات البنك الأهلي، إذ إن البنك الأهلي يقوم بطرحها لمختلف الشرائح بالمجتمع والتي تتيح عائد دوري يلبي متطلبات كثير من الأشخاص، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بتلك الشهادات.

شهادات البنك الأهلي

من الممكن أن تثبت الفائدة على كلًا من الإيداع وكذلك الإقراض لليوم الواحد، وثمن العملية الأساسية للمركزي ليصير بالترتيب 19.25% و20.25% و19.75%، بجانب الإبقاء على ثمن الائتمان وأيضًا الخصم 19.75%، ويتيح البنك الأهلي المتحد، شهادة تسمى «بريميم» عائدها 20% في العام وهي تكون الأعلى بجمهورية مصر العربية، وفترة الشهادة ثلاثة أعوام، وأقل حد للشراء 500 ألف جنيه مصري.

معلومات عن الشهادة البلاتينية الجديدة من البنك الأهلي

في الفترة الأخيرة، أعلن هذا المصرف عن إصدار شهادات ادخار حديثة تسمى بالشهادات البلاتينية حيث يصل سعر الفائدة على تلك الشهادات إلى أكثر من 22% ويتغير ثمن الشراء من شهادة إلى أخرى هذا المقال يقدم لكم أنواع الشهادات المتوفرة من قبل البنك وكذلك عملية شراء الشهادة البلاتينية، يمكن شراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية البنك الأهلي المصري

يمتد الحد الأقصى لمدة الاستحقاق إلى ثلاث سنوات بفائدة 19% بالنسبة للشهادة البلاتينية التي تكون عائد متدرج فمدتها ثلاث سنوات وتصل نسبة الفائدة إلى 22% في السنة الأولى أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، فتصل مدتها إلى ثلاث سنوات أيضًا وتصل نسبة الفائدة إلى 19.5%، مع حد أدنى للشراء بألف جنيه ومضاعفاته، بالمثل الشهادة الخمسية تقدم عائدًا شهريًا لمدة خمس سنوات بسعر فائدة يبلغ 12.25%.