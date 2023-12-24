“براتب 7500 في الشهر فرصة عمل ملهاش حل” .. وظائف خالية في وزارة العمل بمميزات رائعة

وظائف خالية، يأتي إعلان وزارة العمل بعدد من الوظائف الشاغرة في إحدى الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة في القاهرة، وتؤكد الوزارة أن هذه الفرص الوظيفية تحمل مميزات متنوعة، وأفادت الوزارة بتفاصيل متعلقة بالرواتب المقدمة لهذه الوظائف، حيث تتراوح هذه الرواتب ما بين 3400 جنيه و7500 جنيه مصري.

الوظائف المتاحة للتقدم

عُرضت عدة فرص وظيفية في مجال الأمن والحراسة في مختلف المناطق بالقاهرة، حيث تتضمن هذه الوظائف تنوعًا في الرواتب والمزايا، وهناك أيضًا العديد من الوظائف الأخرى في مختلف المواقع، برواتب متنوعة ومكافآت شهرية وسكن مجهز. إليكم بعض هذه الفرص:

20 وظيفة مشرف أمن إداري في سفارة بالتحرير برواتب تتراوح بين 7000 جنيه و7500 جنيه، متطلبات الوظيفة تتضمن إجادة اللغة الأجنبية.

20 وظيفة أمن إداري في سفارة بالتحرير برواتب بين 4000 جنيه و4500 جنيه مع توفير وجبتين.

10 وظائف بودي جارد في سفارة بالتحرير برواتب تتراوح بين 3500 جنيه و4200 جنيه.

20 وظيفة أمن إداري في فندق بالتحرير برواتب تبلغ 3400 جنيه ووجبتين.

10 وظائف مشرف أمن في مصر الجديدة برواتب 6000 جنيه، يُفضل وجود خبرة سابقة في المجال.

100 وظيفة أمن إداري لشركة بترول بمدينة نصر برواتب 4500 جنيه بالإضافة إلى مكافأة.

10 وظائف مشرف أمن في شركة بترول بمدينة نصر برواتب 5200 جنيه مع مكافأة.

100 وظيفة بودي جارد في معهد بالتجمع الثالث برواتب 5200 جنيه ومكافآت شهرية.

10 وظائف مشرف بودي جارد في معهد بالتجمع الثالث برواتب 5500 جنيه ومكافآت شهرية.

100 وظيفة أمن إداري في معهد بالتجمع الثالث برواتب 4500 جنيه ومكافآت شهرية.

10 وظائف موظف أمن إداري بجوار محطة مترو العتبة برواتب 4500 جنيه.

10 وظائف مشرف أمن إداري في مول بالشيخ زايد برواتب 5000 جنيه وسكن مجهز.

50 وظيفة أمن إداري في مول بالشيخ زايد برواتب 4000 جنيه وسكن مجهز.

مزايا وظائف وزارة العمل المتاحة

تتميز الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل بعدة مزايا مهمة، فالرواتب الشهرية المقدمة تعتبر مغرية بالإضافة إلى الإجازات والتأمينات الاجتماعية والصحية الموفرة، كما توفر الشركة فرصًا للتقدم لهذه الوظائف من خلال الإعلان المرفق الذي يحتوي على عنوان الشركة وأرقام الاتصال، حيث يمكن التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات والتقديم للوظائف المتاحة حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي.