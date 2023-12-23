قرار مهم بشأن العلاوات الخمسة + هم فقط المستفيدين منها بحسب قرارات الوزارة

قرار مهم بشأن العلاوات الخمسة حيث قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمطالبة بتدبير جميع المواد المالية الخاصة بالمتقاعدين وذلك الأمر هو الصادر عن موضوع العلاوات الخمسة وسوف نوضح أهم التفاصيل بشأن أصحاب المعاشات من خلال هذا المقال.

قرار مهم بشأن العلاوات الخمسة

يكون الخلاف حول أصحاب المعاشات من حقبة 2006 حتى 2015 ، حيث قاموا برفع القضايا لأخذ مستحاقاتهم وقد نجحوا في ذلك الأمر مما جعل أصحاب المعاشات في حقبة قبل عام 2006 يقومون برفع القضية لأخذ نسبة 80% من العلاوات الخمسة.



قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالأتيان بخبير يقوم بأحتساب جميع المبالغ التي يستحقها أصحاب المعاشات، حيث وتوجد بأن هناك نسبة 80% من العلاوات الخاصة بالمواطنين لم يتم ضمها إلى المعاش ولم يتم ضم العلاوات للأجر الأساسي أيضا.

عندما يقوم المواطن بالخروج على المعاش وقد جاء ذلك وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادرة في 21/2/ 2019، وقد قام بتقديم الدعوة المحامي عبد الغفار مغاوري نائب رئيس اتحاد المعاش مع تدبير جميع الموارد المالية الخاصة بأصحاب المعاشات وقد ألزم المدعى عليهم بصرف جميع الحقوق المالية لجميع المستحقين والتي تضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية مع معاشهم مع احتساب 80% من العلاوات الخاصة بهم.

من هي الفئات المستحقة للعلاوات الخمس؟

توجد الكثير من الفئات المستحقة لصرف معاشهم مع أضافة نسبة 80% من العلاوات والخمسة وهم

أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا من يونيو عام 1987 حتى يونيو 2006 ولم تصرف لهؤلاء العلاوات الخمس كما حدث لأصحاب المعاشات في 2020 مما جعل هؤلاء يقوموا برفع القضية لأخذ مستحقاتهم.

الموعد الخاص بالحكم في القضية

ينتظر الجميع قرار مهم بشأن العلاوات الخمس وهو الفصل في القضية والذي سوف يتم الحكم فيه بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على 80% من نسبة العلاوات الخمس أو عدم أحقيتهم في أقرب وقت.