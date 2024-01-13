يلا قبل الغرامة .. لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2024

كثير من الأشخاص يريدون أن يتعرفوا على الخطوات التي من المقرر السير عليها حتى يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث إن الشركة قد أوضحت أنه يمكن الاستعلام بسهولة عن تلك الفاتورة من خلال رابط الشركة، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

في الحقيقة انه من المفترض ان يتم الاستعلام عن طريق الرابط الرسمي الخاص بشركه وي واتباع الخطوات الآتية:

الولوج للموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، من خلال النقر على هذا الرابط.

كتابه كود المحافظة.

ادخال رقم التليفون الأرضي.

الضغط على زر “استعلام”.

خطوات دفع فاتورة الأرضي

يمكن أن يتم سداد فاتورة الأرضي بسهولة باتباع الآتي:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الشركة، من هنا.

الخطوة الثانية: كتابة رقم التليفون الأرضي.

الخطوة الثالثة: كتابة كود المحافظة.

الخطوة الرابعة: النقر على زر السداد الالكتروني.

الخطوة الخامسة: النقر على زر دفع كتابه بيانات العميل

الخطوة السادسة: انتقاء طريقه السداد

الخطوة الأخيرة: النقر على زر دفع.

موعد دفع فاتورة الأرضي 2023

قامت شركه وي بالإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي التي تتعلق بشهر يناير 2024 وذلك صباح اليوم الذي كان موافقا 14 منذ شهر ديسمبر 2023 ومن الجدير بذكر ان هناك العديد من الأشخاص يقومون بالبحث بصوره دائمه عن الطريقة التي تتعلق بالاستعلام عن هذه الفاتورة، فكما قلنا إنه يمكن الاستعلام من خلال رابط الشركة المرفق في السابق، كما أنه لا بد من السداد في الموعد المحدد لكي لا تكون هناك غرامة.