“براتب 19 ألف جنيه فرصة عمل للشباب ” .. وظائف من المنزل تأمينات ومكافآت مش موجودة في أي مكان

وظائف من المنزل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على فيسبوك عن فرصة عمل شاغرة للعمل من المنزل كمتحدث للغة الألمانية في وظيفة الـ”كول سنتر”، هذه الفرصة تتيح العمل بمرونة وراحة من المنزل، تعد هذه الوظيفة فرصة رائعة لمن يتقنون اللغة ويرغبون في العمل من البيت، مع إمكانية تطوير مهارات التواصل والعمل عن بُعد.

وظائف من المنزل

يُمثِّل هذا الإعلان فرصة متاحة للشباب لاستثمار مهاراتهم اللغوية واكتساب الخبرات العملية في بيئة عمل مُحفزة، مع إشراك الفئة الشابة في سوق العمل ودعمهم في بناء مستقبل مهني مشرق، حيث قامت الوزارة بإعلانها عن الفرص المتاحة للشباب والبنات الخريجين من الجامعات، حيث تركز هذه الوظائف على مهارة التحدث باللغة الألمانية على مستوى الـ”أول”، بغض النظر عن خبرات العمل السابقة، كما تُحدد الشروط بحد أقصى لعمر المتقدمين حتى 57 عامًا، مما يُوسِّع نطاق الفرص للتقديم.

مميزات الوظيفة