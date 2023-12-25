بسرعة استقبلها .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

اهتم الأشخاص بمعرفة ردد قناة وناسة التي تقوم ببث عدد كبير من الأغاني الجميلة والمميزة التي يحب أن يسمعها الأطفال الصغار، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تكون من سلسلة القنوات الرائعة التي تعرض محتواها بأعلى دقة وكفاءة، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تردد لهذه القناة.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة تندرج من ضمن قنوات الأطفال الجميلة التي باستمرار تقوم ببث وعرض المحتوى الخاص بها بإشارة قوية، وتظل تعرض المحتوى طوال اليوم، وهذا بدون فواصل إعلانية مملة أو طويلة، وقد جاء تردد هذه القناة كما يلي:

التردد: 11559

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي

أغاني تعرض على قناه وناسة 2023

يوجد الكثير من الأغاني المتميزة والتي يبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور عن هذه القناه بسبب هذه الأغاني التي يتم عرضها وسوف نوضح الان أهمها كالتالي:

يتم عرض اغنيه طلع الليل ذهب الفجر.

كما أنه يتم عرض أيضا قناه اغنيه كالصيصان.

يتم عرض اغنيه يا لولو يا لولو.

كما يتم عرض اغنيه حرامي سرق لولو.

بالإضافة الى انه يتم عرض اغنيه بيب.

اغنيه ماما جابت نونو.

مميزات قناة وناسة 2023

يوجد كثير من المميزات الرائعة التي تتميز بها هذه القناه والتي سوف نوضحها كالتالي: