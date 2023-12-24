“لو في شرط من الشروط دي مش هتصرف أبشر” .. حالات الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة .. وزارة التضامن توضح

حالات الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة، حدد التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2023 الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي، معايير صرف الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدًا على ضرورة الامتثال لمبادئ استحقاق الدعم، يقوم هذا التوجيه بتحديد الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، حيث يتم استبعاد الأفراد من الاستحقاق في حال توفر أي من هذه الشروط، يأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين العمليات وتحقيق العدالة في تقديم الدعم للمستحقين، مما يضمن استفادة الأشد حاجة وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج.

حالات الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

تشمل حالات الاستبعاد من برنامج “تكافل وكرامة” عدة شروط تتضمن الآتي: