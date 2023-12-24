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“لو في شرط من الشروط دي مش هتصرف أبشر” .. حالات الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة .. وزارة التضامن توضح
معاش تكافل وكرامه
حالات الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة، حدد التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2023 الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي، معايير صرف الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدًا على ضرورة الامتثال لمبادئ استحقاق الدعم، يقوم هذا التوجيه بتحديد الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، حيث يتم استبعاد الأفراد من الاستحقاق في حال توفر أي من هذه الشروط، يأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين العمليات وتحقيق العدالة في تقديم الدعم للمستحقين، مما يضمن استفادة الأشد حاجة وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج.
حالات الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة
تشمل حالات الاستبعاد من برنامج “تكافل وكرامة” عدة شروط تتضمن الآتي:
- ملكية صاحب البطاقة لأراضٍ زراعية بمساحات محددة، سواء كانت زراعية محيزة أو غير محيزة.
- كما تشمل أيضًا إيجار هذه الأراضي بمساحات معينة بمساحة 2 فدان أو 3 فدان للمناطق الحدودية.
- وامتلاك أراضي بناء بمساحات محددة 1 قيراط أو أكثر داخل كردون البناء، أو 2 قبراط أو أكثر للمناطق الحدودية داخل كردون البناء.
- امتلاك عدد 2 رؤوس ماشية أو 10 أغنام فأكثر.
- تشمل الحالات الأخرى لعدم استحقاق البرنامج امتلاك سكنات إضافية أو معدات محددة مثل معدات البناء والنقل، بما في ذلك السيارات والدراجات النارية، وتحديداً السيارات من موديل عام 2000 فأعلى.
- في حال حصول صاحب البطاقة على معاش شهري من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي أو الجيش أو الشرطة بمبلغ يساوي أو يتجاوز 1800 جنيه شهريًا.
- أو حال عمله بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، أو حصوله على دخل يزيد عن هذا المبلغ من ملكية أو شراكة في مشروع تجاري، يُلغى حق الحصول على البطاقة.
- في حال ملكية أو شراكة أي من الزوجين في مشروع تجاري يبلغ دخل الأسرة أو أحدهما 1800 جنيه شهريًا أو أكثر، أو حال حصول أحدهما على معاش يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ، يُلغى حق الحصول على البطاقة.
- تشمل أحكام الاستبعاد أيضًا سفر أحد الزوجين خارج البلاد لغرض العمل لمدة سنة أو أكثر خلال فترة العامين السابقين لتاريخ تقديم التظلم بإيقاف المساعدة النقدية، أو عدم تواجدهما في البلاد أثناء فترة التحقق.