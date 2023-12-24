“اخر نداء مترجعش تندم”.. الداخلية تعلن حبس وغرامة 1000 جنيه لأصحاب بطاقات الرقم القومي في هذه الحالات ..شوف نفسك منهم ولا لأ

طالبت وزارة الداخلية المصرية المواطنين الذين يمتلكون بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية إلى ضرورة الذهاب إلى السجل المدني والقيام بتجديدها في أسرع وقت حتى لا يتم فرض غرامة مالية عليهم لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على العقوبات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وفقا لقانون الأحوال المدنية.

غرامات البطاقة الشخصية

قام قانون الأحوال المالية فرض العديد من الغرامات على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومي وذلك في عدد من الحالات والتي تتمثل في الآتي:

يفرض على المواطن الحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى 1000 جنية مصري وذلك إذا قام المواطن استخدام بطاقة ليس بطاقته والتعامل بها في المصالح الحكومية.

يفرض على المواطن غرامة تبلغ قيمتها 100 نية مصري وذلك إذا استخدم المواطن البطاقة الشخصية في المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية.

إذا بلغ المواطن عمر 15 عاما ولم يقم استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة فإنه يدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 100 جنيه مصري.

يفرض على المواطن غرامة مالية بقيمة 50 جنية وذلك في حالة عدم استخراج بطاقة شخصية أخرى بعد فقده بطاقته وذلك بعد مرور أسبوعين من تاريخ تحرير محضر الفقد.

يفرض على المواطن مبلغ 50 جنية مصري وذلك إذا لم يقم المواطن تحديث بيانات البطاقة الشخصية مثل تغيير المسكن أو الحالة الاجتماعية.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية

هناك عدد من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل استخراج البطاقة الشخصية وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: