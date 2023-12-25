“اعرف الرصيد بيروح فين”.. أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء أبو كارت شركة الكهرباء تعلن

يرغب عدد كبير من الأشخاص الذين يمتلكون عدادات كهرباء تعمل بنظام الكارت معرفة أسباب خصم الرصيد من العداد الأمر الذي جعل وزارة الكهرباء والطاقة تقوم بتوضيح هذه الأسباب والتي سوف نتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

يتساءل العديد من مالكي عدادات الكهرباء المسبقة الدفع عن الأسباب التي تؤدي إلى خصم الرصيد بالعداد الكهربائي لهذا أجابت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة هذه الأسباب والتي جاءت على النحو التالي:

خصم فرق الشريحة حيث أوضحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة انها تقوم بخصم فرق الشريحة وذلك إذا انتقل المستهلك من شريحة إلى أخرى.

خصم الأقساط الخاصة بالعداد الكهربائي حيث أوضحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقه أنها تعمل على خصم الأقساط خلال عملية شحن كارت الكهرباء وذلك يوم 1 من كل شهر ميلادي.

يتم خصم مبلغ 145 جنية مصري من الرصيد الموجود بالعداد الكهربائي وذلك في حالة تجاوز استهلاك المواطن من الكهرباء 600 كيلو وات في الساعة.

إذا قام المواطن استهلاك كمية كهرباء 1000 كيلو وات في الساعة فإنه يخصم من عداد الكهرباء مبلغ 185 جنية مصري.

الخصم الشهري في حالة الغلق

يتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى خصم عداد الكهرباء حيث أوضحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة أن هناك حالة أخرى تؤدي إلى خصم الرصيد من عداد الكهرباء مثل إذا قام المواطن غلق المكان الذي يوجد به عداد الكهرباء بسبب سفر أو شيء آخر وكانت قراءة محصل الكهرباء العداد الشهرية صفر فإنه في تلك الحالة يخصم بشكل تلقائي كل شهر من عداد الكهرباء مبلغ 9 جنيهات وتكون محصلة قراءة العداد في هذه الحالة صفر.