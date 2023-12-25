“بلاش التاجر يضحك عليك”.. التموين تعلن نصيب أربع أفراد من التموين لهذا الشهر وأسعار السلع التموينية 2024
ما هو نصيب أربع أفراد من التموين يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يبحث عن اجابتها عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجابة على هذا السؤال وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب أربع أفراد من التموين
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب أربع أفراد من التموين مشيرة إلى أن نصيب الفرد الواحد المقيد في بطاقة التموين من الزيت هو زجاجة واحدة بحجم 800 مللي وعلى هذا فإن نصيب الأربع أفراد من الزيت هو عدد 4 زجاجات، بينما نصيب الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر الأبيض هو عدد 2 كيلو وعلى هذا يحصل عدد 4 أفراد مقيدين في بطاقة التموين من السكر على عدد 8 كيلو جرام ، بينما حصة الفرد من الأرز في التموين هو كيلو جرام واحد وعلى ذلك فإن عدد أربع أفراد مقيدين في بطاقة التموين يحصلون على عدد 4 كيلو جرام من الأرز.
أسعار السلع الغذائية في المنافذ التموينية
يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة قائمة أسعار السلع الغذائية المنافذ التموينية لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة الأسعار والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 75 جنيه