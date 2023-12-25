“بلاش التاجر يضحك عليك”.. التموين تعلن نصيب أربع أفراد من التموين لهذا الشهر وأسعار السلع التموينية 2024 

ما هو نصيب أربع أفراد من التموين يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يبحث عن اجابتها عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجابة على هذا السؤال وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب أربع أفراد من التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب أربع أفراد من التموين مشيرة إلى أن نصيب الفرد الواحد المقيد في بطاقة التموين من الزيت هو زجاجة واحدة بحجم 800 مللي وعلى هذا فإن نصيب الأربع أفراد من الزيت هو عدد 4 زجاجات، بينما نصيب الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر الأبيض هو عدد 2 كيلو وعلى هذا يحصل عدد 4 أفراد مقيدين في بطاقة التموين من السكر على عدد 8 كيلو جرام ، بينما حصة الفرد من الأرز في التموين هو كيلو جرام واحد وعلى ذلك فإن عدد أربع أفراد مقيدين في بطاقة التموين يحصلون على عدد 4 كيلو جرام من الأرز.

أسعار السلع الغذائية في المنافذ التموينية

يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة قائمة أسعار السلع الغذائية المنافذ التموينية لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة الأسعار والتي جاءت على النحو التالي: