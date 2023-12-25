“مبروووك هتقبض المعاشات بالزيادة”.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الأخيرة + قيمة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة الحد الأدنى لكل من العاملين بالدولة والمواطنين المتقاعدين بداية من شهر يناير القادم 2024 الأمر الذي جعل الكثير من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات يرغبون معرفة موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

يتساءل عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير بداية من يوم الاثنين الموافق يوم واحد من شهر يناير 2024، وأوضحت الهيئة أن عملية صرف المعاشات سوف تستمر لمدة ستة أيام متتالية يستطيع أصحاب المعاشات خلالها صرف المعاشات الخاصة بهم من أماكن صرف المعاشات.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية أنه سوف يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة الخاصة بشهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوم 1 يناير الذي يوافق يوم الاثنين.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: