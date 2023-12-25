“مليار مبروك لأصحاب عداد الكهرباء”.. رجوع العداد إلى الشريحة الأولى بهذه الطريقة في عداد أبو كارت.. الكهرباء توضح

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة طريقة رجوع العداد إلى الشريحة الأولى وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون العدادات الكهربائية مسبقة الدفع عن طريقة رجوع العداد الكهربائي الى الشريحة الأولي وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في فصل الصيف لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الطريقة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

رجوع العداد الى الشريحة الأولي

يتساءل العديد من المواطنين الذين لديهم عدادات كهربائية تعمل بنظام الكارت عن طريقة رجوع العداد إلى الشريحة الأولى، الأمر الذي جعل وزارة الكهرباء والطاقة تقوم بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة رجوع العداد إلى الشريحة الأولى، حيث أعلنت الوزارة أنه مع بداية كل شهر ميلادي يعود عداد الكهرباء بصورة تلقائية إلى الشريحة الأولى وأشارت الوزارة أنه اذا لم يعود العداد الكهربائي في بداية الشهر إلى الشريحة الأولى مرة ثانية إلى أن المواطن لم يعمل على ضبط كل من الساعه والتاريخ بالعداد وأكدت الوزارة على المواطنين إلى ضرورة شحن كارت العداد والقيام بضبط كل من الوقت والتاريخ.

فرق سعر الشرائح

يتساءل عدد كبير من مالكي العدادات الكهربائية التي تعمل بنظام الكارت عن فرق سعر الشرائح الكهربائية، لهذا قامت وزارة الكهرباء والطاقة الإجابة على هذا السؤال موضحة فرق سعر الشرائح والذي جاء على النحو التالي: