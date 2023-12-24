“لأصحاب المعاشات هيصوا بالزيادة”.. رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 وموعد صرف الزيادة الجديدة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الإعلان عن زيادة معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يناير 2024 وذلك من أجل مساعدة المواطنين على غلاء المعيشة لهذا يرغب العديد من المستفيدين من تكافل وكرامة معرفة كيفية الاستعلام عن هذه الزيادة وهو ما سنتحدث عنه خلال مقالنا هذا بالإضافة إلي عدد من المعلومات الأخرى.

الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لمواطني جمهورية مصر العربية المستفيدين من الدعم الذي يقدمه برنامج تكافل وكرامة إمكانية الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم المواطن الدخول على موقع الاستعلام تكافل وكرامة وذلك من خلال النقر على هذا الرابط gov.e.

يسجل المواطن الرقم القومي الخاص به بشكل صحيح.

ينقر المواطن بعد ذلك على كلمة استعلام.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تظهر للمواطن قيمة معاش التكافل والكرامة بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2023

يرغب الكثير من المواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية المستحقين لدعم تكافل وكرامة معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي الإعلان عن أنه سوف يتم صرف معاش التكافل والكرامة للمستحقين بداية من اليوم الخامس عشر من شهر يناير 2024 وهو الموعد المحدد لصرف المعاش كل شهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتساءل العديد من المستفيدين من الدعم الذي يقدمه برنامج تكافل وكرامة عن الأماكن التي يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يستطيع المستفيدين من تكافل وكرامة صرف المعاش الخاص بالبرنامج عن طريق: