“أخبار صادمة محدش مستحمل”.. حقيقة إلغاء الزيت والسكر من على بطاقة التموين وزارة التموين تحسم الجدل وتوضح

انتشرت خلال الفترة السابقة خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء صرف كل من الزيت والسكر من بطاقة التموين الخبر الذي ذعر الكثير من حاملي البطاقات التموينية لهذا قام مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية بيان حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة إلغاء السكر والزيت من التموين

يرغب عدد كبير من المواطنين المالكين للبطاقات التموينية معرفة حقيقة خبر إلغاء الزيت والسكر من التموين بداية من شهر يناير 2024 الذي انتشر الفترة السابقة، الأمر الذي جعل مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية يوضح أن ما تم نشرة لا صحة له وما هو إلا خبر كاذب موكدا إلى أم المواطنين سوف يقومون بصرف الدعم التمويني الخاص بهم كاملا بدون وجود أي نقص.

وأكد سيادته على المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الغير صحيحة واتخاذ الأخبار من مصادر موثوقة.

نصيب الفرد في التموين الشهرية

يتساءل الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية الذين يحصلون على الدعم على السلع الغذائية والخبز الذي تقدمه لهم وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بطاقة التموين عن نصيب الفرد من السلع الغذائية المدعمة في الشهر، حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يحصل المواطن المقيد في بطاقة التموين على زجاجة زيت طهي بحجم 700 مالي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات، بينما نصيب الفرد من السكر الأبيض هو عدد واحد كيلو جرام وبحد أقصى عدد 6 كيلو جرام للأسرة في حاله تجاوز عددهم 6 أفراد، وأوضحت الوزارة أنه نصيب الفرد في بطاقة التموين من الأرز والمكرونة يكون على حسب عدد الأفراد التي تتكون منها الأسرة.