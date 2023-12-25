عشان مترجعش تندم”.. غرامة 1000 جنيه بقرار من وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات الشخصية وتوجه بضرورة الذهاب إلى السجل المدني

أعلنت الحكومة المصرية أن قانون الأحوال المدنية جاء محملا بالكثير من العقوبات لعدد من المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي وذلك في حالات معينة الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يرغبون معرفة هذه الحالات وهذا ما سنسرده خلال مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

عقوبات البطاقة الشخصية

يتساءل عدد كبير من المواطنين المالكين للبطاقات الشخصية عن عقوبات البطاقة الشخصية التي جاءت في قانون الأحوال المدنية حيث أوضحت الحكومة المصرية أن هذه العقوبات جاءت على النحو التالي:

يفرض على المواطن غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 جنيه مصري وذلك في حالة تأخره عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وهذا إذا مر 15 يوم من تحرير محضر الفقد.

يحبس المواطن مدة لا تقل عن سنة مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 500 جنيه مصري ولا تزيد عن 1000 جنية مصري وذلك في حالة استخدامه بطاقة غيره الشخصية.

إذا بلغ المواطن عمر 15 عام ولم يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي فإنه يفرض عليه غرامة مالية تبلغ قيمتها 100 جنيه مصري.

يفرض علي المواطن غرامة مالية بنحو 100 جنيه وذلك إذا استخدم بطاقة رقم قومي غير محدثة.

يقوم المواطن دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 جنيه مصري وذلك إذا لم يقم تجديد البطاقة الشخصية لمدة ثلاثة أشهر.

يفرض على المواطن غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري وذلك في حالة عدم قيامه تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

أوضحت الأحوال المدنية الخطوات التي يجب على المواطنين تطبيقها من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي وهذه الخطوات جاءت كالاتي: