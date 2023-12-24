“شوف مرتبك نزل ولا لسه في ثواني” .. كيف يمكن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي؟

كيف يمكن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الخدمات الإلكترونية المتاحة لأصحاب المعاشات، حيث تمكنت من توفير مجموعة واسعة من الخدمات، من بين هذه الخدمات الاستعلام عن المعاش الذي يُصرف للمستفيد، وكذلك معرفة الاستقطاعات المطبقة على المستحقين، بالإضافة إلى التحقق من المعاشات المستحقة لكل فرد يستفيد من الخدمة.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

توضح التأمينات الاجتماعية الخطوات الكاملة للاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي كالتالي:

ابدأ بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اختر خيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

انقر على زر “بدء الخدمة”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي.

كتابة كلمة المرور.

في حالة عدم توافر حساب، يمكنك التسجيل للحصول على وصول كامل للخدمات الإلكترونية.

قم بتعبئة البيانات الشخصية مثل: الأسماء الكاملة (الأول، واسم الأب، واسم الجد)، الاسم العائلي، الاسم الأول للأم بالعربية، الرقم القومي والتأميني، العنوان، البلد، ورقم الجوال، وكلمة المرور.

قم بالضغط على “أنا لست روبوت”.

قيمة زيادة معاشات 2024

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا يتراوح حول 1105 جنيهات، وسيتم رفعه في يناير 2024 إلى 1300 جنيه. هذا يعني زيادة تصل إلى 195 جنيهًا لمن يستفيدون من الحد الأدنى للمعاشات، أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاشات الحالي، فهو 8720 جنيهًا، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 10080 جنيهًا، بزيادة قدرها 1360 جنيهًا لمن يستفيدون من الحد الأقصى للمعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة في الأول من يناير من قبل وزارة التضامن لأكثر من 10 ملايين مواطن على المعاش، حيث يُنتظر استمرار صرف هذه المعاشات خلال فترة تمتد لستة أيام متتالية، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الحصول على المعاشات لشهر يناير عبر مختلف الوسائل المتاحة، مثل مكاتب ومنافذ البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، واستخدام ماكينات الصرف الآلي للبنوك “ATM”، والتطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، ومنافذ شركة فوري.