استقبل الآن.. ماجد كيدز التردد الجديد+ مميزات قناة ماجد كيدز

ماجد كيدز التردد الجديد، يبحث العديد من الآباء والأمهات عن قناة ماجد كيدز التردد الجديد، حيث تعتبر قناة ماجد كيدز أحد أشهر قنوات الأطفال في الآونة الأخيرة ولقيت القناة ثقة الآباء والأمهات وجذبت الأطفال الصغار بشكل كبير لأنها تقدم تجربة ممتعة من المغامرات المسلية مع شخصيات الكارتون المفضلة لديهم.

ماجد كيدز التردد الجديد

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن ماجد كيدز التردد الجديد لاعتبارها من أشهر القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي ممتع ومفيد لأطفالهم الصغار بشكل جذاب وملائم لعمر الطفل الصغير، مما يجعل القناة محط ثقة الكثير من آباء وأمهات الوطن العربي، وإليكم تردد القناة:

القمر: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

وتهدف قناة ماجد كيدز منذ بداية انطلاقها إلى تحقيق عملية الترفيه الهادف للأطفال من خلال الرسوم الكرتونية والقصص والحكايات المسلية والممتعة والمفيدة في نفس الوقت، كما تعمل القناة على تثقيف الطفل وتوعيته بما يلائم سنه الصغير وإدراكه البسيط.

مميزات قناة ماجد كيدز

لقيت قناة ماجد محط اهتمام العديد من المشاهدين من فئة الأطفال الصغار كما أصبحت أكثر القنوات التي يثق بها الآباء والأمهات وذلك لما تتمتع به القناة من مميزات جذبت الكثير، حيث تعمل القناة على تقديم أفضل محتوى بأعلى جودة في الصوت والصورة مما يجعل الطفل يخوض تجربة ممتعة وهادفة بأفضل مستوى، كما تهتم القناة بعرض البرامج الكارتونية المناسبة للأطفال ولا تحتوي برامج القناة على أي مشاهد غير مناسبة، ويمكن تنزيل قناة ماجد كيدز مجانا بلا أي رسوم اشتراكية، وتهدف القناة أولا وأخيرا إلى تقديم محتوى ممتع وهادف وزرع قيم إيجابية في نفوس الطفل.