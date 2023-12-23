مُتاح الآن .. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 بني سويف الصف الثالث الإعدادي

أصدرت إدارة شؤون الطلاب والامتحانات في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة للمرحلة الأساسية ( الصف الثالث الإعدادي )، سواء كانت رسمية أو خاصة أو رياضية، للفصل الدراسي الأول في العام الدراسي 2023-2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 بني سويف

قررت مديرية التربية والتعليم في المحافظة عقد اختبارات الصف الثالث الإعدادي في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 وحتى يوم 24 من نفس الشهر.

يوم الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط العربي والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، ويخصص 20 دقيقة الأخيرة للإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط من 12 إلى 1.

يوم الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 إلى 12:30 زمن الإجابة ساعة واحدة.

يوم الأحد 21 يناير : اللغة الأجنبية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

يوم الإثنين 22 يناير : الهندسة من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الدينية من 11:30 إلى1، زمن الإجابة ساعة ونصف.

يوم الثلاثاء 23 يناير : الجبر والإحصاء من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الفنية من 11:30 إلى 1:30، زمن الإجابة ساعتين.

يوم الأربعاء 24 يناير : العلوم من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في المحافظة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب، مع التأكيد على توفير الظروف الملائمة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من عمليات التقييم.