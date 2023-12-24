بيان من التربية العراقية بشأن موعد امتحانات نصف السنة 2024 والنهائية للصفوف المنتهية والغير

البحث قائم الآن عن موعد امتحانات نصف السنة 2024 للدور الأول للطلاب والطالبات، والتي أعلنت عنها التربية العراقية في وقت سابق، بحيث يستعد الطلاب والطالبات للاختبارات من الآن، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم كل ما يخص الامتحانات الخاصة بمنتصف العام 2024 ومتى العودة للفصل الدراسي الثاني؟ فكونوا معنا.

موعد امتحانات نصف السنة 2024

أطلقت وزارة التربية العراقية بيان موضحة به مواعيد الاختبارات الخاصة بنصف العام 2024، حيث وضحت الوزارة الامتحانات الخاصة بنصف السنة وأيضًا مواعيد الاختبارات بالصفوف المنتهيىة والغير للدور الأول وأيضًا الامتحانات التمهيدية، والتي جاءت على النحو التالي:

امتحانات نصف السنة

وتبدأ فيها امتحانات الشفهي قبل التحريري بأسبوع، وتبدأ المرحلة الابتدائية من يوم الخميس 25 يناير 2024 الامتحانات، ثم تستمر ليوم الأربعاء 31 يناير 2024، أما المرحلة الثانوية من يوم 21 يناير 2024 إلى الأربعاء 31 يناير 2024، وتكون العطلة الربيعية لهم من يوم الخميس 1 فبراير ليوم الخميس 15 فبراير، والعودة للفصل الثاني يوم الخميس نفسه آخر يوم للعطلة.

الامتحانات التمهيدية للامتحان الخارجي

وبالنسبة للامتحانات التمهيدية للمتقدمين على امتخان خارجي، فتكون يوم السبت الثالث لشهر فبراير لعام 2024، وستقوم اللجنة الدائمة بالإعلان عن جدول هذه الامتحانات بعد ذلك.

الامتحانات النهائية للصفوف الغير منتهية

تبدأ الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية من يوم 5 مايو 2024 إلى يوم السبت 11 مايو 2024، بينما الشفهي يبدأ قبلها بأسبوع.

المرحلة المتوسطة وتبدأ التحريري بها يوم الأربعاء 15 من شهر مايو 2024، على أن تستمر ليوم السبت 25 مايو 2024، والشفهي قبلها بأسبوع فقط.

امتحانات البكالوريا والدور الثاني

وتبدأ هذه الامتحانات في وقت لاحق تقوم وزارة التربية العراقية بتحديده للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة أيضًا.