سعر ال samsung galaxy a21s 64gb 48mp.. مواصفات جالاكسي A21s+ مميزات هاتف جالاكسي A21s

مواصفات جالاكسي A21s الذي أعلنت عنه شركة سامسونج من نوعية الهواتف الاقتصادية بداية من الفئة المتوسطة، حيث أن الهاتف يتميز بمظهره الجذاب ومواصفاته الكثيرة فهو يتضمن الكثير من المزايا، وفيما يلي سوف نتعرف على مواصفات الهاتف وسعره.

مواصفات جالاكسي A21s

هناك الكثير من مواصفات جالاكسي A21s التي تجعله هاتف مميز للغاية من أبرز هذه المواصفات ما يلي:

الهاتف ذات أبعاد مناسبة وهي 163.6×75.3×8.9 ملم، أما وزن الهاتف فهو 192 جرام.

الهاتف يدعم تشغيل شريحتين إتصال من نوعية شريحة Nano Sim.

كما يدعم الهاتف شبكات الاتصال المتعددة مثل الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

هناك عدة خامات تستخدم في تصنيع الهاتف وأهمها خامة البلاستيك التي صنع منها الهاتف بالكامل مثل باقي هواتف سامسونج في أغلب هواتفها.

شاشة الهاتف ستأتي بشكل الثقب الذي يشبه Infinity O وهو من نوع TFT LCD ومساحته 6.5 إنش كما أنها بجودة الـ HD+ ودقتها 720×1600، أما معدل كثافة بكسلات الشاشة فهي 270 بكسل لكل إنش، وشاشة الهاتف وأبعادها تدعم العرض الجديدة وذلك بنسبة الـ 20:9 حتى يتم عرض محتوى أكبر سواء في حالة اللعب أو مشاهدة الفيديوهات.

شاشة الهاتف يدعم وضعية Dark Mode، حتى تحول شاشة الهاتف كاملة إلى اللون الأسود مع الحفاظ على عين المستخدم عند استخدام الهاتف لمدة طويلة.

مميزات هاتف جالاكسي A21s

هناك الكثير من المزايا بهاتف جالاكسي A21s والتي تجعلته افضل هواتف الفئة الاقتصادية ومن أبرزها ما يلي: