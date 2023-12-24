مليون مبروك ليكم”.. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ..والتأمينات الاجتماعية تعلن خطوات الاستعلام وجدول الصرف

اصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرار بصرف منحة العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات وذلك من أجل مساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم لهذا يريد الكثير من المواطنين المتقاعدين معرفة خطوات الاستعلام عن هذه العلاوات من خلال الرقم القومي وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين المتقاعدين المستحقين للعلاوات الخمس إمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمس بكل سهولة وذلك عن طريق القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

اولا يدخل المواطن على الرابط الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

يقوم المواطن بعد ذلك النقر على خانة الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق الرقم القومي.

يقوم المواطن كتابة الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

يقوم المواطن ادخال اسم الأم باللغة العربية في المكان المخصص لذلك.

ينقر المواطن بعد ذلك على كلمة انا لست روبوت.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم المواطن النقر على خانة إرسال الطلب والانتظار بضع ثواني حتى تظهر كافة التفاصيل الخاصة بصرف العلاوات الخمس.

موعد صرف العلاوات الخمس

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإعلان عن مواعيد صرف العلاوات الخمس وذلك بعد أن تساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد الصرف والتي جاءت كالاتي: