“استقبلهم دفعة واحدة” تردد قنوات الأطفال نايل سات+ معلومات عن ترددات قنوات أطفال

تردد قنوات الأطفال نايل سات من أكثر أنواع القنوات التي يتم البحث عنها، حيث أن قنوات الأطفال لها أهمية كبرى بالنسبة لهم، كما أن هناك بعض فئات الكبار يحبون مشاهدة تلك القنوات أيضًا، فهناك العديد من تلك القنوات منهم من يقدم برامج ومنهم من يقدم أغاني ومنهم من يقدم أفلام كارتون، فسنقوم بالتعرف على ترددات تلك القنوات في هذا المقال اليوم.

تردد قنوات الأطفال نايل سات

من أهم تردد قنوات الأطفال نايل سات هي قناة طيور الجنة، فتردد تلك القناة على النحو التالي:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كما أن هناك قناة تُسمى بطيور بيبي، حيث أن تلك القناة تكون مخصصة للأطفال الصغار، فيكون ترددها:

التردد: 11393.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

ترددات قنوات أطفال

قناة ميكي من أفضل القنوات التي يحبها أطفال كثيرون، فيأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11528.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ماجد كيدز أيضًا من القنوات الرائعة التي تقدم مشاهد ترفيهية، فيكون ترددها كالآتي:

التردد: 12221.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كارتون نتورك من القنوات التي يحبها الكثير من الأطفال وأيضًا الكبار، فيكون ترددها: