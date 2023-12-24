“الزيادات نزلت بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي” .. جدول زيادة المعاشات المقررة في يناير 2024 .. شوف هتزيد كام

جدول زيادة المعاشات المقررة في يناير 2024، في ظل الانتظار المتواصل والترقب الشديد لموعد زيادة المعاشات في عام 2024، أصبحت تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محط أنظار العديد من المواطنين، حيث أعلن عن زيادة جديدة مرتقبة للمعاشات سواء كانت في الحد الأدنى أو الأقصى.

جدول زيادة المعاشات يناير 2024

وفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، فإن الزيادة المقررة للمعاشات في يناير 2024 تشكل خطوة هامة في تحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، حيث ارتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيهًا بدلاً من 8720 جنيها، والحد الأدنى ارتفع أيضًا إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، هذه الزيادة تأتي لمن تنتهي خدمتهم بدايةً من 1 يناير 2024، كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2024 لأكثر من 11 مليون مستفيد، اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ومن المقرر استمرار صرف هذه المعاشات لمدة 6 أيام متواصلة:

يوم الاثنين 1 يناير 2024: بداية صرف معاشات شهر يناير 2024.

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: اليوم الثاني لصرف معاشات الشهر الجديد.

يوم الأربعاء 3 يناير 2024: اليوم الثالث لصرف معاشات يناير 2024.

يوم الخميس 4 يناير 2024: اليوم الرابع لصرف معاشات شهر يناير 2024.

الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق

ينص القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات في المادة 105 على الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، حيث يتم قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي لحدوث إحدى الحالات التالية: