وزارة التضامن تكشف حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2024+ موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2024

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2024 تساءل عنها الكثيرين حيث ضجت محركات البحث بهذا التساؤل لمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 وما حقيقة الزيادة التي سوف يتم اضافتها، وفيما يلي سوف نتعرف عنه مقدار الحد الأدنى من الزيادة والأقصى للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2024

تساءل الكثير من الأشخاص ما حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2024 حيث لم تقم وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن أي زيادات معاش تكافل وكرامة خلال الشهر المقبل وبناء عليه سوف يكون المستفيدين بصرف المعاش الخاص بشهر يناير دون إضافة أي زيادات مالية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي سابقا الموعد الذي سيتم فيه صرف معاش تكافل وكرامة حيث بإمكان المستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 يناير 2024 من خلال ماكينات الصرف الآلي الخاصة بوزارة المالية أو من خلال الماكينات التابعة لأي من البنوك المصرية.

زيادة أصحاب المعاشات يناير 2024

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيادة اللواء جمال العوض بشأن زيادة الحد الأدنى لراتب المعاشات للأشخاص الذي تم التأمين عليها وسوف تنتهي خدمته في واحد يناير المقبل 2024 بأنه من بداية شهر يناير القادم سوف يصبح راتب المعاش 1300 جنيه بدلا من مبلغ 1105 جنيه وذلك بزيادة 195 جنيه، أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاشات فسوف يصبح 10080 جنيه بدلا من 7800 جنيه وذلك بواقع زيادة 1360 جنيه، وبالنسبة لرفع الأجر التأميني فقد أشار اللواء جمال عوض في بيان له إلى رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني خلال شهر يناير المقبل 2024 حتى يصبح 2000 جنيه بدلا من مبلغ 1700 جنيه وذلك بزيادة 300 جنيه كذلك من المقرر رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني ليصبح 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه بزيادة 2300 جنيه.