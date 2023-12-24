“هتدفع بالزيادة” .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة من أول شهر يناير المقبل
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في عام 2024، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق الحكومة لزيادات محتملة على أسعار استهلاك الكهرباء اعتبارًا من يناير المقبل، فقد قرر مجلس الوزراء تثبيت أسعار الكهرباء التي كان من المقرر زيادتها في يوليو الماضي حتى يناير 2024، ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.
سعر شرائح الكهرباء الجديدة (المنزلي)
تمثل قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة على التوالي تأجيلًا استثنائيًا، حيث جاء هذا القرار بعد التأجيل السابق الذي كان مقررًا في يوليو 2022، وتم التأجيل مرة أخرى في يناير 2023، ليتم تأجيله مرة ثالثة في يوليو 2023.
|الشريحة
|السعر الحالي
|السعر الجديد
|الشريحة الأولى
|48 قرشًا
|58 قرشًا
|الشريحة الثانية
|58 قرشًا
|68 قرشًا
|الشريحة الثالثة
|77 قرشًا
|83 قرشًا
|الشريحة الرابعة
|106 قرشًا
|111 قرشًا
|الشريحة الخامسة
|128 قرشًا
|131 قرشًا
|الشريحة السادسة
|140 قرشًا
|140 قرشًا
|الشريحة السابعة
|145 قرشًا
|145 قرشًا
سعر شرائح الكهرباء الجديدة (التجاري)
طرق تقليل استهلاك وخفض فاتورة الكهرباء
تلك الخطوات قد تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ:
- استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة: توفر اللمبات الليد استهلاكًا منخفضًا للطاقة مقارنة بالمصابيح التقليدية.
- استخدام غلاية المياه بشكل صحيح: تسخين كمية مناسبة من المياه وفصل الغلاية عن الكهرباء بعد الاستخدام.
- ضبط درجة حرارة المياه الساخنة: ضبط السخان على درجات حرارة معقولة يساهم في تقليل استهلاك الطاقة.
- الاستخدام الفعّال للميكروويف والفرن: الاستفادة من الميكروويف لتوفير الطاقة، وتأكد من إذابة الطعام قبل وضعه في الفرن لتجنب زيادة الاستهلاك.
- نزع فيشة الشاحن بعد الاستخدام: إزالة فيشة الشاحن عند اكتمال شحن الجهاز يمنع استهلاك الكهرباء الزائد.