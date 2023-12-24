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“هتدفع بالزيادة” .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة من أول شهر يناير المقبل

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

Salmanمنذ ساعة واحدة
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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في عام 2024، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق الحكومة لزيادات محتملة على أسعار استهلاك الكهرباء اعتبارًا من يناير المقبل، فقد قرر مجلس الوزراء تثبيت أسعار الكهرباء التي كان من المقرر زيادتها في يوليو الماضي حتى يناير 2024، ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.

سعر شرائح الكهرباء الجديدة (المنزلي)

تمثل قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة على التوالي تأجيلًا استثنائيًا، حيث جاء هذا القرار بعد التأجيل السابق الذي كان مقررًا في يوليو 2022، وتم التأجيل مرة أخرى في يناير 2023، ليتم تأجيله مرة ثالثة في يوليو 2023.

الشريحةالسعر الحاليالسعر الجديد
الشريحة الأولى48 قرشًا58 قرشًا
الشريحة الثانية58 قرشًا68 قرشًا
الشريحة الثالثة77 قرشًا83 قرشًا
الشريحة الرابعة106 قرشًا111 قرشًا
الشريحة الخامسة128 قرشًا131 قرشًا
الشريحة السادسة140 قرشًا140 قرشًا
الشريحة السابعة145 قرشًا145 قرشًا

سعر شرائح الكهرباء الجديدة (التجاري)

الشريحةالنطاقالسعر الجديد
الشريحة الأولىمن 0 إلى 100 كيلووات65 قرشًا
الشريحة الثانيةمن 0 إلى 600 كيلووات140 قرشًا
الشريحة الثالثةمن 601 إلى 1000 كيلووات155 قرشًا
الشريحة الرابعةمن 0 لأكثر من 1000 كيلووات160 قرشًا

طرق تقليل استهلاك وخفض فاتورة الكهرباء

تلك الخطوات قد تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ:

  • استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة: توفر اللمبات الليد استهلاكًا منخفضًا للطاقة مقارنة بالمصابيح التقليدية.
  • استخدام غلاية المياه بشكل صحيح: تسخين كمية مناسبة من المياه وفصل الغلاية عن الكهرباء بعد الاستخدام.
  • ضبط درجة حرارة المياه الساخنة: ضبط السخان على درجات حرارة معقولة يساهم في تقليل استهلاك الطاقة.
  • الاستخدام الفعّال للميكروويف والفرن: الاستفادة من الميكروويف لتوفير الطاقة، وتأكد من إذابة الطعام قبل وضعه في الفرن لتجنب زيادة الاستهلاك.
  • نزع فيشة الشاحن بعد الاستخدام: إزالة فيشة الشاحن عند اكتمال شحن الجهاز يمنع استهلاك الكهرباء الزائد.
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Salmanمنذ ساعة واحدة
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