“هتدفع بالزيادة” .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة من أول شهر يناير المقبل

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في عام 2024، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق الحكومة لزيادات محتملة على أسعار استهلاك الكهرباء اعتبارًا من يناير المقبل، فقد قرر مجلس الوزراء تثبيت أسعار الكهرباء التي كان من المقرر زيادتها في يوليو الماضي حتى يناير 2024، ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.

سعر شرائح الكهرباء الجديدة (المنزلي)

تمثل قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة على التوالي تأجيلًا استثنائيًا، حيث جاء هذا القرار بعد التأجيل السابق الذي كان مقررًا في يوليو 2022، وتم التأجيل مرة أخرى في يناير 2023، ليتم تأجيله مرة ثالثة في يوليو 2023.

الشريحة السعر الحالي السعر الجديد الشريحة الأولى 48 قرشًا 58 قرشًا الشريحة الثانية 58 قرشًا 68 قرشًا الشريحة الثالثة 77 قرشًا 83 قرشًا الشريحة الرابعة 106 قرشًا 111 قرشًا الشريحة الخامسة 128 قرشًا 131 قرشًا الشريحة السادسة 140 قرشًا 140 قرشًا الشريحة السابعة 145 قرشًا 145 قرشًا

سعر شرائح الكهرباء الجديدة (التجاري)

الشريحة النطاق السعر الجديد الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلووات 65 قرشًا الشريحة الثانية من 0 إلى 600 كيلووات 140 قرشًا الشريحة الثالثة من 601 إلى 1000 كيلووات 155 قرشًا الشريحة الرابعة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات 160 قرشًا

طرق تقليل استهلاك وخفض فاتورة الكهرباء

تلك الخطوات قد تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ: