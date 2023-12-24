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رابط وطريقة الحصول على دعم محمد بن سلمان للزواج 1445هـ .. والشروط اللازمة للحصول على الدعم
دعم محمد بن سلمان للزواج 1445
شروط الحصول على دعم محمد بن سلمان للزواج 1445، هو أحد البرامج الأساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاقه بمبادرة كريمة من وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم الشامل، سواء ماديًا أو معنويًا، لفئة الشباب السعوديين المستعدين للزواج، كما يُقدم البرنامج دعمًا ماليًا لهذه الشريحة من الشباب بعد تحقيق مجموعة محددة من الشروط والمعايير التي تُعلن عنها للمسجلين في البرنامج.
شروط التقديم لبرنامج سند للزواج 1445
- يجب أن يكون الزوجان من مواطني المملكة العربية السعودية ويحملان الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول للرجل عند تقديم الطلب للحصول على الدعم.
- العمر الأدنى للزوج 21 عامًا، والأقصى 40 عامًا.
- العمر الأدنى للزوجة 18 عامًا، والأقصى40 عامًا.
- يجب على الزوج أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
- يجب أن لا يزيد عقد الزواج على سنة عند تقديم الطلب.
- الدخل الشهري للزوجين لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.
- المهر المسجل للزوجة لا يتجاوز 50000 ريال سعودي.
- إتمام دورة الوعي المالي والحصول على معدل لا يقل عن 60٪ في الاختبار.
- الأولوية في الحصول على دعم برنامج “سند” تكون لأبناء الشهداء والأيتام وأصحاب الهمم.
طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان 1445
طريقة التسجيل في مبادرة “سند” محمد بن سلمان 1445 تتضمن الخطوات التالية:
- ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمبادرة “سند”.
- اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة في القائمة الرئيسية.
- قم بالتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني.
- أدخل رقم جوالك وعنوان بريدك الإلكتروني في الحقول المُخصّصة لهما.
- قم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني بشكل آمن.
- اطّلع على الشروط والأحكام ووافق عليها.
- اضغط على زر تأكيد رقم الجوال.
- أدخل رمز التفعيل الذي يصلك.
- اضغط على تأكيد التسجيل بعد إدخال رمز التفعيل.
- انتقل إلى دورة الوعي المالي.
- قم بإكمال الدورة وإجراء الاختبار في نهايتها.
- ادخل على تبويب الطلب بعد الانتهاء من الدورة.
- قم بكتابة بيانات العنوان المطلوبة واضغط “التالي”.
- أدخل المزيد من البيانات واضغط على “التالي”.
- تأكد من البيانات ووافق على الشروط.
- انقر على تقديم الطلب لإرساله.