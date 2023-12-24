رابط وطريقة الحصول على دعم محمد بن سلمان للزواج 1445هـ .. والشروط اللازمة للحصول على الدعم

شروط الحصول على دعم محمد بن سلمان للزواج 1445، هو أحد البرامج الأساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاقه بمبادرة كريمة من وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم الشامل، سواء ماديًا أو معنويًا، لفئة الشباب السعوديين المستعدين للزواج، كما يُقدم البرنامج دعمًا ماليًا لهذه الشريحة من الشباب بعد تحقيق مجموعة محددة من الشروط والمعايير التي تُعلن عنها للمسجلين في البرنامج.

شروط التقديم لبرنامج سند للزواج 1445

يجب أن يكون الزوجان من مواطني المملكة العربية السعودية ويحملان الجنسية السعودية.

يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول للرجل عند تقديم الطلب للحصول على الدعم.

العمر الأدنى للزوج 21 عامًا، والأقصى 40 عامًا.

العمر الأدنى للزوجة 18 عامًا، والأقصى40 عامًا.

يجب على الزوج أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

يجب أن لا يزيد عقد الزواج على سنة عند تقديم الطلب.

الدخل الشهري للزوجين لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

المهر المسجل للزوجة لا يتجاوز 50000 ريال سعودي.

إتمام دورة الوعي المالي والحصول على معدل لا يقل عن 60٪ في الاختبار.

الأولوية في الحصول على دعم برنامج “سند” تكون لأبناء الشهداء والأيتام وأصحاب الهمم.

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان 1445

طريقة التسجيل في مبادرة “سند” محمد بن سلمان 1445 تتضمن الخطوات التالية: