“كشف اسم القاتل” القنوات الناقلة لمسلسل صوت وصورة+ مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

القنوات الناقلة لمسلسل صوت وصورة هو محل بحث العديد من الأشخاص؛ حيث نجح هذا المسلسل المميز بدرجة كبيرة وأحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل؛ حيث أن قصته قد مست العديد من الأشخاص وخصوصًا الإناث منهم، وعلى الرغم من حساسية ما تناولته قصة هذا المسلسل ولكن ليس به أي مشاهد تجرح الحياء على الإطلاق، وهو ما زاد أكثر وأكثر من شعبيته، وسنتعرف في مقالنا اليوم على موعد عرض هذا المسلسل والقنوات الناقلة له.

القنوات الناقلة لمسلسل صوت وصورة

القنوات الناقلة لمسلسل صوت وصورة، يتم عرض مسلسل صوت وصورة عبر بعض القنوات، فيتم عرضه عبر القنوات التابعة ل DMC وتعاد الحلقة مرة ثانية عبر قناة DMC دراما، وسنعرض الآن تردد القنوات الناقلة لمسلسل صوت وصورة كما يلي:

تردد قناة DMC

يمكنك الحصول على قناة DMC من خلال إدخال بيانات التردد الخاص بها وهي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٤٤٩.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة DMC دراما

تتمثل بيانات تردد قناة DMC دراما فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٤٥٠.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

لقد تقرر أن يعرض مسلسل صوت وصورة بشكل يومي بداية من يوم السبت حتى يوم الأربعاء بتمام الساعة الثامنة مساءً، وستكون الإعادة في الساعة الثانية صباحًا، وتعاد بعدها مرة أخرى في الساعة الثالثة ظهرًا حسب توقيت القاهرة على قناة DMC، وقد أعلن كذلك بأنه تقرر عرض حلقة المسلسل الأخيرة على قناة DMC دراما بالساعة الحادية عشر مساءًا وستكون الإعادة بالساعة الثامنة صباحًا ويتم الإعادة مرة أخرى بالساعة الخامسة مساءً حسب توقيت القاهرة.

أحداث الحلقة الأخيرة في مسلسل صوت مميزة

لقد تقرر أن تكون هناك العديد من الأحداث في الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، وسيكون من أهمها معرفة قاتل عصام الصياد الحقيقي، حيث يكتشف المحامي أن أخيه القاتل المختفي لتقبض الشرطة عليه ويتم تسليمه إلى العدالة، ومما يجدر ذكره هو أن هناك عدد من تعليقات الجمهور على الفيسبوك قالت بأن القاتل فدوى.