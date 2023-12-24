هل الاثنين عطلة رسمية في العراق للجميع أم لأبناء المكون المسيحي فقط؟

انتشر بين الموظفين والطلاب في العراق أن يوم الاثنين عطلة رسمية في جميع الدواوين الرسمية في العراق وأيضًا إجازة رسمية للطلاب والطالبات، وذلك بمناسبة عيد ميلاد المسيح عيسي بن مريم، وهذا ما جعل الجميع يبحث عن تفاصيل هذه العطلة، وهل بالفعل إجازة رسمية للكل أم لا، دعونا نوضح لكم الأمر.

هل الاثنين عطلة رسمية في العراق؟

يتساءل الكثيرون عن يوم الاثنين عطلة رسمية في العراق أم لا؟ حيث من المفترض أن الاثنين القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لعام 2023 هو ذكرى ميلاد المسيح عيسي بن مريم، وقيل أن هذا اليوم عطلة رسمية بكل المناطق في العراق، ومن ناحية أخرى قيل أن هذا اليوم هو ويوم الأحد والثلاثاء إجازة رسمية لجميع من هم من المكون المسيحي فقط.

وحتى الآن لا تأكيد على هذا الأمر بعد تداول هذه الأقاويل ولكن من المؤكد أن اليوم الأحد عطلة رسمية لكل أبناء المكون المسيحي، وسوف يصدر تصريحات رسمية بالتأكيد إن كان يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الاثنين معًا إجازة رسمية، ولكن بناء على صحف رسمية فإن الاثنين غير مؤكد إجازة للكل حتى الآن أم لا.

جدول العطل الرسمية في العراق 2023

حصل الطلاب والطالبات وجميع الموظفين في الدواوين بالعراق على جميع الإجازات الرسمية في عام 2023، ولم يتبقى سوى إجازة واحدة فقط بسنة 2023 وهي يوم الاثنين غدًا لأصحاب المكون المسيحي بمناسبة ميلاد السيد المسيح وقد تكون عطلة للكل طلاب وموظفين أو لمن هم مسيحين فقط.