لائحة العطل المدرسية 2023-2024 الجديدة بالمغرب pdf Liste des vacances au Maroc | موعد عطلة السنة الأمازيغية 2024

لائحة العطل 2024 الجديدة بالمغرب،وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة لائحة العطل المدرسية المغرب 2024 والتي تتضمن كافة العطل الرسمية بالتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، ومما لاشك فيه أنه مجموع العطل المدرسية بالمغرب 2023-2024 لم يتغير عن مجموع العطل المدرسية في المغرب العام الماضي، سوى إضافة عطلة السنة الأمازيغية انفاذ لما أصدر عن الملك محمد السادس ملك المغرب والذي أقر يوم 14 يناير عطلة رسمية.



ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف معاً على جدول لائحة العطل 2024 بالمغرب PDF.

لائحة العطل 2024 الجديدة بالمغرب

لائحة العطل المدرسية 2023-2024 الجديدة بالمغرب…تعد لائحة العطل المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 في المغرب من أهم المعلومات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور. فهي تحدد الأيام التي ستكون فيها العطل والراحة خلال العام الدراسي، مما يساهم في تنظيم الجدول الزمني للأنشطة والعطلات العائلية.

لائحة العطل المدرسية 2023-2024 الجديدة بالمغرب

تم تحديد عدد أيام العطل في العام الدراسي 2023-2024 في المغرب حسب لائحة العطل المدرسية الرسمية. يتضمن العام الدراسي عددًا من العطل الدينية والوطنية.

يتضمن العام الدراسي عطلات دينية ووطنية مهمة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى عطلة السنة الأمازيغية ، التي تمت إضافتها للمرة الأولى كعطلة رسمية.، وعطلة نصف السنة.

لائحة العطل بالتعليم الابتدائي

لائحة العطل بالتعليم الابتدائي تتضمن عددًا من العطلات وأيام الراحة المخصصة لتلاميذ التعليم الابتدائي في المغرب خلال العام الدراسي 2023-2024. هذه العطلات تشمل العطل الدينية والوطنية وتمنح الطلاب فرصة للاستراحة والاستمتاع بوقتهم خارج الفصول الدراسية>

لائحة العطل بالتعليم الإعدادي

لائحة العطل بالتعليم الإعدادي تتضمن عطل وأيام راحة مخصصة لتلاميذ التعليم الإعدادي في المغرب خلال العام الدراسي 2023-2024. يشمل ذلك العطل الوطنية والدينية والمناسبات الهامة، يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على هذه اللائحة لتنظيم جدول الإجازات والراحة>

لائحة العطل بالتعليم الثانوي

لائحة العطل بالتعليم الثانوي تشمل عطل وأيام راحة مخصصة لتلاميذ التعليم الثانوي في المغرب. يتم تحديد هذه العطل وفقًا للتقويم الرسمي للعام الدراسي 2023-2024 وتشمل العطل الوطنية والدينية المعترف بها.

عطلة السنة الأمازيغية

تم إضافة عطلة السنة الأمازيغية كعطلة رسمية في المغرب، حيث تم تحديد يوم 14 يناير للاحتفال بالتراث الأمازيغي، تعتبر هذه العطلة فرصة للتعرف على ثقافة الأمازيغ وتعزيز الوعي بها.

لائحة العطل المدرسية 2024

في مايلي جدول أيام العطل المدرسية 2023/2024 برسم الموسم الدراسي الجديد:

العطلة مدة الإجازة عطلة عيد المولد النبوي (يومين) العطلة البينية الأولى (8 أيام) عطلة ذكرى المسيرة الخضراء (يوم واحد) عطلة عيد الاستقلال (يوم واحد) العطلة البينية الثانية (8 أيام) عطلة رأس السنة الميلادية (يوم واحد) عطلة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال (يوم واحد) طلة رأس السنة الأمازيغية 14 يناير (يوم واحد) عطلة منتصف السنة الدراسية (8 أيام) عطلة الربيع 2024 الفترة البينية الثالثة (8 ايام) عطلة عيد الشغل (يوم واحد) عطلة عيد الفطر (3 أو 4 أيام) العطلة البينية الرابعة (8 أيام) عطلة عيد الأضحى (4 أيام)

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