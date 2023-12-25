اظبطها وتابع الجديد كله .. تردد قناة Mbc2 الجديد+ كيفية تثبيت قناة Mbc2

تردد قناة Mbc2 الجديد، هناك العديد من مشاهدين ومحبين الأفلام الأجنبية الذين يبحثون عن قناة تقوم بعرض تلك الأفلام لهم، فمن أهم القنوات المتخصصة في عرض جميع أنواع الأفلام الأجنبية هي قناة MBC 2، حيث أن هذه القناة لديها مجموعة متنوعة من تلك الأفلام، فسنعرض لكم في هذا المقال كل ما يتعلق بقناة MBC 2 والتردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة Mbc2 الجديد

تردد قناة Mbc2 الجديد، تحرض قناة MBC 2 على تقديم كل ما هو جديد في عالم الأفلام الأجنبية المتنوعة لجميع المشاهدين، كما أنها قد أعلنت عن تردد قناة Mbc2 الجديد الخاص بها، وهذا لكي يستمتع المشاهدين بكل ما هو جديد، فيأتي التردد فيما يخص قمر النايل سات على النحو الآتي:

التردد: 11937.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما في حالة القمر الصناعي الآخر وهو العرب سات فإن التردد يكون كالآتي:

التردد: 11862.

القمر الصناعي قمر العرب سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت قناة Mbc2

لكي يقوم المشاهد بالحصول على قناة Mbc2 يجب عليه أن يقوم ببعض الخطوات التي من خلالها يتم ضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بالمشاهد، فتأتي الخطوات على النحو التالي: