رابط اوبن ايمس علامات الطلاب ٢٠٢٣ في الأردن | منصة اوبن ايمس emis moe gov jo

تقوم وزارة التربية والتعليم في الأردن بتقديم الكثير من المساعدات للطلاب والتي على رأسها منصة أوبن ايمس، والتي من خلالها التعرف على النتائج، ولهذا نجد الطلاب في الأردن يتساءلون عن رابط منصة اوبن ايمس علامات الطلاب ٢٠٢٣، من أجل استخراج العلامات الخاصة بهم، ونذكر لكم رابط المنصة وخطوات استخراج علامات الطلاب خطوة بخطوة، تابعوا معنا.

رابط اوبن ايمس علامات الطلاب ٢٠٢٣

حتى تتمكن من استخراج العلامات الخاصة بك، عليك أن تتوجه إلى نظام إدارة المعلومات التربوية الأردنية، حيث خطوات استخراج علامات الطلاب تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع علامات الطلاب في الأردن “ اوبن ايمس “.

“. قم بإدخال الرقم الوطني الخاص بالطالب كرقم للدخول واسم للمستخدم وحدد اللغة العربية.

سيتم فتح الملف الشخصي الخاص بك، وذلك بعد الضغط على الملف الشخصي ومنه طالب، ثم أكاديمي.

بعدها انقر من اليسار على تقارير التقويم، وبعدها تظهر علامات الطالب الكامل.

موقع علامات الطلاب في الأردن

وضحنا لكم رابط اوبن ايمس علامات الطلاب ٢٠٢٣، والذي من خلاله يمكن الإطلاع على jo learn علامات، وقد بينا لكم أيضًا طريقة تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب، حيث ما عليك سوى الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول من خلال الرقم الوطني الخاص بك.

وفي حالة وجود مشكلة ولم تتمكن من تسجيل الدخول، فعليك مراجعة المدرسة، بحيث تتمكن من متابعة النتائج الخاصة بك، مع العلم أن تقرير التقويم سيجد الطالب به النتائج الخاصة به، ويمكن تصغير حجم النافذة، بحيث يتمكن من الإطلاع على كل العلامات الخاصة به.