لأصحاب الأعمال.. استخراج الفاتورة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية+ مميزات الفاتورة الإلكترونية

استخراج الفاتورة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية وتعد هذه الفاتورة مستندًا رقميًا يصدر عوضًا عن الفواتير الأخرى الرقمية، وهي تحتفظ بنفس الهدف الخاص بالفواتير الرقمية من إثبات تعاملات البيع والشراء، وتكون رقمنة الفواتير مفيدة من ناحية إطلاع الضرائب عليها فور صدورها، حيث أن مصلحة الضرائب تتلقى وتراجع وتعتمد تلك الفواتير بنفس اللحظة، كما أن الفاتورة الإلكترونية تساعد في تنظيم انتقال المستندات والفواتير من الشركة التي أصدرتها لمصلحة الضرائب.

استخراج الفاتورة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية

استخراج الفاتورة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية، أثار استخراج الفاتورة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية اهتمام الكثير من المواطنين مؤخرًا تماشيًا مع التحولات الرقمية الجديدة بمصر ضمن رؤية سنة ٢٠٣٠، والذي يلزم كل الشركات بالتعاملات الإلكترونية عبر مراحل مختلفة وتتعرض أي شركة متأخرة للغرامة، ويتم استخراج الفاتورة الإلكترونية باتباع هذه الخطوات:

ارسال طلب من أجل الالتحاق بالمنظومة.

الحصول على ختم التوقيع الالكتروني وتفعيله.

التسجيل الذاتي عبر الموقع الخاص بالمنظومة.

توحيد الاكواد الخاصة بالمنتجات.

ربط المصلحة مع نظام ERP والذي يقوم الممول بإصدار الفواتير الخاصة به عن طريقه.

يتم تعيين المفوضين بالحساب من أجل التسجيل بالفاتورة الإلكترونية.

مميزات الفاتورة الإلكترونية

تتضمن الفاتورة الإلكترونية العديد من المميزات التي تسهل على الأشخاص والتي من ضمنها ما يلي: