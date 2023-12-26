“4 فئات مستحقة”.. شروط إضافة المواليد في التموين+ خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

شروط إضافة المواليد في التموين، زادت الأسئلة حول شروط إضافة المواليد في التموين، وتعتبر من أهم الأمور لدى الكثير من الأسر المصرية وخاصة بعد الإعلان عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين لذلك يبحث العديد من المواطنين عن شروط إضافة المواليد على البطاقة التموينية وأهم التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

شروط إضافة المواليد في التموين

شروط إضافة المواليد في التموين، ارتفعت معدلات البحث حول شروط إضافة المواليد في التموين، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد على البطاقات التموينية، وهناك عددا من الشروط الهامة التي يجب تطبيقها لاضافة المواليد على بطاقات التموين وهي كالتالي:

يجب إدخال طلب واحد لإضافة المواليد وفي حال وجود أكثر من طلب يتم حذف جميع الطلبات.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب البطاقة التموينية أقل من 3000 جنيه.

يجب أن يكون عدد الأفراد المضافين على البطاقة التموينية أقل من ثلاثة أفراد.

أن لا يزيد عمر الطفل المراد إضافته على البطاقة التموينية عن أربعة أعوام.

يجب أن تكون طلبات الإضافة من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية عن طريق القيام بعدة خطوات وهي كالتالي: