هام .. تعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

تسعى دائمًا وزارة الموارد البشرية السعودية على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين السعوديين ذوي الدخول المحدودة والضعيفة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والحد من ارتفاع الأسعار داخل المملكة د، ومنه قامت الوزارة بعمل بعض التعديلات لمستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي ويمكن للجميع التقديم فيه مع توافر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الذي سوف نوضح لكم بالتفصيل في السطور القليلة القادمة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

وضحت الوزارة أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور في السطور القادمة:

أن يكون الراغب في الحصول على الدعم سعودي المتبع، ومقيم بشكل دائم داخل الحدود السعودية.

أن يكون الشخص حاملا لبطاقة هوية سارية المفعول.

إذا كانت السيدة أرملة أو مطلقة يجب أن يكون أبنائها من رجل سعودي، وعليها أن تقدم إثبات إقامة دائمة لهم.

ألا يكون الراغب في الحصول على الدعم مقيم بأحد مراكز الإيواء

ألا يمتلك أية عقارات أو ممتلكات أو أراضي.

آليه التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

إذا كنت تتوافر فيك جميع شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور فكل ما عليك هو القيام بالتسجيل للحصول على الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع الضمان الاجتماعي السعودي.

عليك تسجيل الدخول على الموقع من خلال الواجهة الأساسية.

ادخل البيانات الخاصة بك والتي يجب أن تتطابق بشكل كامل مع بياناتك على موقع أبشر.

ادخل رقم هويتك الوطنية في مكانها المحدد.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد التحقق من البيانات المدخلة سوف يتم تسجيل الدخول.

عليك الضغط على كلمة التسجيل في الضمان الاجتماعي.

ادخل كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع وعليك التأكد من صحتها قبل إرسالها.

بعد ذلك اضغط على كلمة إرسال.

سيتم فحص الطلب المقدم من قبل الوزارة ومنه سيتم الرد عليك بالقبول أو الرفض خلال فترة زمنية وجيزة.

إلى هنا نكون قد تحدثنا بالتفصيل عن أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، ووضحنا لكم طريقة التسجيل للحصول على معاش الضمان الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية.